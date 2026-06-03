Дрон ВСУ ударил по автозаправке в курском Рыльске, ранен мирный житель

Дрон ВСУ ударил по АЗС в курском Рыльске, ранен мирный житель Дрон ВСУ ударил по автозаправке в курском Рыльске, ранен мирный житель

Москва3 июн Вести.Украинские беспилотники ударили по Курской области, в том числе по АЗС, ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Дрон ВСУ нанес удар по автозаправке в Рыльске. В результате ранен 44-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Другой беспилотник атаковал местного жителя 1969 г.р., который ехал на мотоцикле в Глушковском районе. У пострадавшего серьезные осколочные ранения.

Оба мужчины госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь.