Москва1 июнВести.В Курской области мирный мотоциклист получил ранения в результате детонации украинского беспилотника перед транспортным средством. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Противник совершил атаку 1 июня в деревне 1-е Яньково.
Вражеский дрон сдетонировал перед мотоциклистом. Пострадал 35-летний мужчина. У него осколочные ранения лица, груди, живота, конечностей. Он доставляется в больницунаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
Губернатор также призвал мирных граждан быть более бдительными.