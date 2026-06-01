В Курской области мирный мотоциклист ранен в результате детонации дрона ВСУ

В Курской области дрон ВСУ сдетонировал перед мотоциклистом В Курской области мирный мотоциклист ранен в результате детонации дрона ВСУ

Москва1 июн Вести.В Курской области мирный мотоциклист получил ранения в результате детонации украинского беспилотника перед транспортным средством. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Противник совершил атаку 1 июня в деревне 1-е Яньково.

Вражеский дрон сдетонировал перед мотоциклистом. Пострадал 35-летний мужчина. У него осколочные ранения лица, груди, живота, конечностей. Он доставляется в больницу написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор также призвал мирных граждан быть более бдительными.