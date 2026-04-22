Москва22 апрВести.Житель Курской области получил тяжелые ранения в результате атаки со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Украинский дрон атаковал машину в приграничном поселке Коренево. Серьезно пострадал 43-летний мужчина.
У него слепое осколочное ранение правого предплечья, кисти с переломом, локтевой кости, правого бедра и колена, открытый перелом костей правой голени. К сожалению, он в тяжелом состояниинаписал губернатор в мессенджере MAX
Раненому оказывается медицинская помощь в полном объеме. После стабилизации состояние его намерены перевести в областную больницу.