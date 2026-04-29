Москва29 апрВести.В Курской области пожилой мужчина пострадал в результате атаки FPV-дрона ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.
По предварительной информации, сегодня вблизи села Песчаное Беловского района FPV-дрон совершил атаку на автомобиль. Пострадал 63-летний мужчинаговорится в сообщении
Уточняется, что он получил осколочные ранения ног. После оказания первой помощи пострадавшего перевезут в Курск.
Автомобиль был полностью уничтожен в результате удара.