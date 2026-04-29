Мужчина получил осколочные ранения ног при атаке FPV-дрона в Курской области

Пожилой мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в Курской области Мужчина получил осколочные ранения ног при атаке FPV-дрона в Курской области

Москва29 апр Вести.В Курской области пожилой мужчина пострадал в результате атаки FPV-дрона ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX.

По предварительной информации, сегодня вблизи села Песчаное Беловского района FPV-дрон совершил атаку на автомобиль. Пострадал 63-летний мужчина говорится в сообщении

Уточняется, что он получил осколочные ранения ног. После оказания первой помощи пострадавшего перевезут в Курск.

Автомобиль был полностью уничтожен в результате удара.