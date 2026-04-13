Житель Курской области получил ранения при атаке украинского дрона на автомобиль

Москва13 апр Вести.В Рыльском районе Курской области мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на дороге у деревни Викторовка утром в понедельник, 13 апреля.

Растет число жертв украинских преступников. Сегодня рано утром на автодороге около деревни Викторовка Рыльского района вражеский дрон атаковал автомобиль. В результате ранен 47-летний мужчина написал Александр Хинштейн

У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения головы, шеи, руки и ноги, акубаротравма. Его госпитализировали в Курскую областную больницу.

Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.