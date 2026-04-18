Москва18 апрВести.Днем 18 апреля украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, сообщил в MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Инцидент произошел на трассе между селом Будки Глушковского района и деревней Сухая Рыльского района. Пострадало трое пожилых людей.
У 67-летнего мужчины осколочные ранения головы, живота, левых плеча, предплечья, бедра, голени, правых плеча, предплечья, кистисказано в сообщении
Также ранения получили 62-летний мужчина и 67-летняя женщина.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу.