Москва18 апр Вести.Днем 18 апреля украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, сообщил в MAX губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Инцидент произошел на трассе между селом Будки Глушковского района и деревней Сухая Рыльского района. Пострадало трое пожилых людей.

У 67-летнего мужчины осколочные ранения головы, живота, левых плеча, предплечья, бедра, голени, правых плеча, предплечья, кисти сказано в сообщении

Также ранения получили 62-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу.