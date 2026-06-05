Москва5 июнВести.Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал агрофирму в селе Козыревка Курской области, в результате вражеской агрессии ранения получили 3 мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Ранены мужчины в возрасте 68, 61 и 30 лет. У всех многочисленные осколочные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. На месте им оказана первая помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В настоящее время брига скорой помощи доставляет пострадавших в Курскую областную клиническую больницу.
Атаку противника Хинштейн назвал жестоким и бесчеловечным преступлением, которому нет ни оправдания, ни прощения.