Дрон ВСУ атаковал агрофирму в курском селе, ранены 3 мужчин Украинский БПЛА атаковал агрофирму в курском селе Козыревка, ранены 3 мужчин

Москва5 июн Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал агрофирму в селе Козыревка Курской области, в результате вражеской агрессии ранения получили 3 мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Ранены мужчины в возрасте 68, 61 и 30 лет. У всех многочисленные осколочные ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. На месте им оказана первая помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В настоящее время брига скорой помощи доставляет пострадавших в Курскую областную клиническую больницу.

Атаку противника Хинштейн назвал жестоким и бесчеловечным преступлением, которому нет ни оправдания, ни прощения.