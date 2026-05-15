Москва15 маяВести.Два человека пострадали в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Уточняется, что дрон ВСУ атаковал село Песчаное в Беловском районе.
В результате ранена 45-летняя женщина: у нее слепые осколочные ранения левого плеча и бедранаписал глава региона в мессенджере MAX
Супруг пострадавшей получил минно-взрывную травму, также у него диагностировали повреждения головы, шеи и плеча, в которые попали осколки.
После оказания помощи супругов планируют доставить для дальнейшего лечения в областной центр.