Супружеская пара ранена при ударе дрона ВСУ в Курской области

Супружеская пара ранена при ударе дрона ВСУ в Курской области

Москва15 мая Вести.Два человека пострадали в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Уточняется, что дрон ВСУ атаковал село Песчаное в Беловском районе.

В результате ранена 45-летняя женщина: у нее слепые осколочные ранения левого плеча и бедра написал глава региона в мессенджере MAX

Супруг пострадавшей получил минно-взрывную травму, также у него диагностировали повреждения головы, шеи и плеча, в которые попали осколки.

После оказания помощи супругов планируют доставить для дальнейшего лечения в областной центр.