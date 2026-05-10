Мирный житель ранен в Курской области после атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом

Мирный житель ранен в курском поселке после атаки дрона ВСУ на частный дом Мирный житель ранен в Курской области после атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом

Москва10 мая Вести.Мирный житель ранен в поселке Песчанский Курской области после атаки украинского FPV-дрона на частный дом. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Враг ударил 10 мая.

Вражеский FPV-дрон атаковал территорию частного дома… Пострадал 52-летний мужчина. У него осколочное ранение ноги. Оказываем первую помощь и направляем в Курск написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

Повреждены фасад и остекление дома.

Президент России Владимир Путин объявил о перемирии 8 – 9 мая в честь празднования Дня Победы. Позднее, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Россией и Украиной продлится три дня — с 9 по 11 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил заявление американского лидера, добавив, что также была достигнута договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

С 0.00 мск 8 мая ВСУ нарушили перемирие в зоне спецоперации 16 071 раз. Они совершили 676 обстрелов российских позиций, нанесли 6 331 удар с использованием БПЛА и предприняли 8 атак подразделений РФ.