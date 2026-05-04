Минобороны РФ объявило перемирие на 2 дня в честь празднования Дня Победы

Минобороны РФ объявило о перемирии в зоне СВО в честь Дня Победы Минобороны РФ объявило перемирие на 2 дня в честь празднования Дня Победы

Москва4 мая Вести.В зоне проведения специальной военной операции на Украине объявлено перемирие в период с 8 по 9 мая. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. Информацию об этом опубликовало Минобороны РФ.

В заявлении военного ведомства уточняется, что решение принято в одностороннем порядке.

8 – 9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру сказано в тексте МО РФ

Также в военном ведомстве обратили внимание на заявление, озвученное главой киевского режима Владимиром Зеленским в Ереване, где проходит саммит европейского политического сообщества. В его словах Минобороны зафиксировало "угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая".

Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы… [ВС РФ] нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева уточняется в заявлении МО РФ

Министерство обороны подчеркивает, что Москва обладает всеми необходимыми возможностями для столь серьезных действий, однако ранее Россия воздерживалась от подобных ударов из гуманитарных соображений.

Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город подчеркнули в МО РФ

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, День Победы 9 мая является особым праздником, поэтому в преддверии такой даты гуманитарные инициативы, например, перемирие с Украиной, актуальны. Он подчеркнул, что точные часы перемирия будут обозначены Путиным.