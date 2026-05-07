МО РФ: перемирие объявляется с 00.00 8 мая до 10 мая

МО РФ: перемирие объявляется с 00.00 8 мая до 10 мая МО РФ: перемирие объявляется с 00.00 8 мая до 10 мая

Москва7 мая Вести.Перемирие в зоне специальной военной операции объявляется с 00.00 8 мая до 10 мая, говорится в заявлении Министерства обороны России.

Как подчеркнули в ведомстве, перемирие объявляется в соответствии с решением президента России Владимира Путина.

С нуля часов 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие говорится в заявлении

В Минобороны отметили, что в указанный период все группировки войск Вооруженных сил России в зоне спецоперации полностью прекратят боевые действия.

Ведомство призвало украинскую сторону последовать этому примеру.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что заявление Минобороны о готовности Киева к эвакуации было ответом на агрессивные заявления со стороны киевского режима.

Как подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков, Москва призывает всех ответственно отнестись к предупреждению оборонного ведомства о возможности ответа в случае провокаций со стороны киевского режима на День Победы.