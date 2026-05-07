МО РФ: на время перемирия прекращаются боевые действия и удары На время перемирия ВС РФ прекратят удары вглубь Украины

Москва7 мая Вести.На время перемирия в период празднования Дня Победы Вооруженные силы Российской Федерации прекратят все боевые действия, а также удары артиллерией, ракетами, высокоточным оружием и беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны России.Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба военного ведомства.

В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия говорится в тексте

Уточняется, что перемирие устанавливается с 00.00 8 мая по 00.00 10 мая по московскому времени. Одновременно будут приостановлены также удары, которые ранее были направлены на места дислокации ВСУ и объекты инфраструктуры, связанные с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины.В МО РФ также заявили, что в ответ на агрессию со стороны Киева в период перемирия боевые действия могут быть возобновлены. В МИД РФ призвали Украину серьезно отнестись к этим словам.