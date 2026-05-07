Минобороны: при нарушении перемирия ко Дню Победы ответ будет адекватным

МО РФ: при нарушении ВСУ перемирия и попытках ударов РФ даст адекватный ответ Минобороны: при нарушении перемирия ко Дню Победы ответ будет адекватным

Москва7 мая Вести.При нарушении ВСУ перемирия и попытках ударов РФ даст адекватный ответ, говорится в заявлении Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что в этом случае по центру Киева будет нанесен ракетный удар.

При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов Вооруженными силами РФ будет дан адекватный ответ отмечается в заявлении Минобороны от 6 мая

В заявлении российское Минобороны призвало гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных дипмиссий заблаговременно покинуть город.

Россия объявила перемирие в боевых действиях в зоне проведения СВО с 00:00 часов 8 мая до 10 мая.