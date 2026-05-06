МИД РФ призвал отнестись серьезно к заявлению МО РФ об ответе на агрессию Киева Захарова призвала серьезно отнестись к заявлению российских военных

Москва6 мая Вести.МИД России призвал отнестись "очень и очень" серьезно к словам МО РФ об ответе на агрессию Киева. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В своем обращении она подчеркнула, что заявление Минобороны России следует понимать как неизбежный ответ на агрессию главы киевского режима Владимира Зеленского.

Его точно не надо замалчивать. К нему надо отнестись очень и очень серьезно уточнила Захарова

Представитель МИД также отметила, что чиновникам ЕС не удастся "замолчать" прозвучавшие публично угрозы Зеленского о возможной провокации на праздновании 9 мая.

Ранее в Минобороны сообщили, что, в случае попытки срыва киевским режимом празднования Дня Победы в Москве, Россия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева.