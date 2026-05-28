Песков: не все воспринимают всерьез планы РФ ударить по объектам ВПК в Киеве

Москва28 мая Вести.Заявление Москвы о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве не все воспринимают всерьез, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в МИД России заявили, что Вооруженные силы (ВС) РФ будут впредь наносить удары как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам в Киеве. Новые удары будут продолжением ответных мер на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Как отметили в заявлении, этот инцидент "переполнил чашу терпения".

В Кремле затем назвали заявление МИД России об ударах по военным объектам в Киеве исчерпывающим.