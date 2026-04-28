Песков заявил о "напряженной работе" по предотвращению ударов по территории РФ

Песков: Кремль ведет "напряженную работу" для предотвращения ударов ВСУ по РФ Песков заявил о "напряженной работе" по предотвращению ударов по территории РФ

Москва28 апр Вести.Москва прилагает значительные усилия для недопущения ударов киевского режима по территории Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул, что любая информация о местах поражения в результате украинских атак является закрытой, и Кремль не намерен комментировать эти случаи публично. Он напомнил, что ранее президентская администрация характеризовала атаки на гражданские объекты России как проявление "террористической сущности киевского режима".

По словам Пескова, успешное выполнение задач специальной военной операции призвано обеспечить защиту России от подобных проявлений. Российские военные, в свою очередь, продолжают детально анализировать каждый случай ударов ВСУ, по итогам чего будут подготовлены конкретные предложения.