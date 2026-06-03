Песков: СВО продолжается, чтобы налеты БПЛА на города России не повторялись

Песков: РФ продолжает СВО, чтобы налеты БПЛА на российские города не повторялись Песков: СВО продолжается, чтобы налеты БПЛА на города России не повторялись

Москва3 июн Вести.Россия продолжает спецоперацию для того, чтобы налеты украинских беспилотников, подобные атаке на Санкт-Петербург, не повторялись. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о разрушениях и пострадавших вследствие удара беспилотников ВСУ по Кронштадту, а также Кировскому и Красносельскому районам города.

В целом, я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция сказал Песков журналистам

Он также переадресовал дополнительные вопросы к властям региона и к Минобороны РФ.