Москва17 июнВести.Ответные действия РФ на преступления киевского режима заключаются в продолжении спецоперации. Об этом RT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал атаку украинского дрона на автобус, в котором детская футбольная команда направлялась из Белоруссии на отдых в Геленджик. В результате теракта погибла сопровождавшая команду женщина, пострадали семь человек, включая пятерых детей.
Ответные действия – это продолжение специальной военной операциисказал Песков
Он подчеркнул, что цель СВО – обеспечить безопасность России и ее граждан от террористических угроз.
Ранее пресс-секретарь российского лидера указал, что атака на автобус с детьми очевидно была целенаправленной. Он напомнил, что операторы БПЛА видят, куда направляют аппараты.