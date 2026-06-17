Песков: ответ РФ на теракты Киева – это продолжение СВО

Песков назвал продолжение СВО ответом на теракты ВСУ Песков: ответ РФ на теракты Киева – это продолжение СВО

Москва17 июн Вести.Ответные действия РФ на преступления киевского режима заключаются в продолжении спецоперации. Об этом RT заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал атаку украинского дрона на автобус, в котором детская футбольная команда направлялась из Белоруссии на отдых в Геленджик. В результате теракта погибла сопровождавшая команду женщина, пострадали семь человек, включая пятерых детей.

Ответные действия – это продолжение специальной военной операции сказал Песков

Он подчеркнул, что цель СВО – обеспечить безопасность России и ее граждан от террористических угроз.

Ранее пресс-секретарь российского лидера указал, что атака на автобус с детьми очевидно была целенаправленной. Он напомнил, что операторы БПЛА видят, куда направляют аппараты.