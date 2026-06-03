Песков: ответ России на ночные удары ВСУ по Петербургу будет системным

Песков в связи с атакой ВСУ на Петербург напомнил о заявлении МИД России Песков: ответ России на ночные удары ВСУ по Петербургу будет системным

Москва3 июн Вести.Реакция России на атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург, произошедшие накануне старта ПМЭФ, будет носить последовательный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он пояснил, что РФ намерена действовать в рамках той логики, которая была озвучена Министерством иностранных дел.

Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер сказал он

Песков подчеркнул: Россия продолжает СВО, чтобы подобных ударов со стороны киевского режима не происходило.

В ночь на среду украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Несколько мирных жителей пострадали.

Ранее МИД РФ после террористической атаки ВСУ на колледж в городе Старобельск заявил о переполненной "чаше терпения". В качестве ответных мер российские военные наносят удары по центрам принятия решений и командным пунктам на территории Украины.