Москва3 июнВести.Реакция России на атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург, произошедшие накануне старта ПМЭФ, будет носить последовательный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами он пояснил, что РФ намерена действовать в рамках той логики, которая была озвучена Министерством иностранных дел.
Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характерсказал он
Песков подчеркнул: Россия продолжает СВО, чтобы подобных ударов со стороны киевского режима не происходило.
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Несколько мирных жителей пострадали.
Ранее МИД РФ после террористической атаки ВСУ на колледж в городе Старобельск заявил о переполненной "чаше терпения". В качестве ответных мер российские военные наносят удары по центрам принятия решений и командным пунктам на территории Украины.