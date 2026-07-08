Песков: РФ делает все для минимизации последствий атак Киева на энергообъекты Песков: РФ принимает максимум мер из-за атак ВСУ на международные энергообъекты

Москва8 июл Вести.Российские власти делают максимум, чтобы снизить опасность от атак Украины на международные объекты энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Песков прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода "Голубой поток".

...Мы принимаем максимальные меры, чтобы минимизировать опасность от этих атак сказал пресс-секретарь российского лидера

Ранее "Газпром" информировал, что во вторник беспилотники атаковали один из объектов инфраструктуры газопровода "Голубой поток" - компрессорную станцию "Краснодарская". По данным "Газпрома", атака была направлена на срыв экспортных поставок российского газа. Оперативно принятые меры позволили избежать нарушения поставок.