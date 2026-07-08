Москва8 июлВести.Российские власти делают максимум, чтобы снизить опасность от атак Украины на международные объекты энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
Песков прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода "Голубой поток".
...Мы принимаем максимальные меры, чтобы минимизировать опасность от этих атаксказал пресс-секретарь российского лидера
Ранее "Газпром" информировал, что во вторник беспилотники атаковали один из объектов инфраструктуры газопровода "Голубой поток" - компрессорную станцию "Краснодарская". По данным "Газпрома", атака была направлена на срыв экспортных поставок российского газа. Оперативно принятые меры позволили избежать нарушения поставок.