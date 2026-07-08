Песков: Киев показывает склонность к терактам на международную энергосистему

В Кремле ответили на попытки Киева атаковать "Голубой поток" Песков: Киев показывает склонность к терактам на международную энергосистему

Москва8 июл Вести.Киев постоянно демонстрирует склонность к терактам в отношении объектов критической международной системы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Так он ответил на вопрос о том, на что рассчитывает Киев, пытаясь атаковать инфраструктуру для поставок газа в Турцию.

Мы считаем, что киевский режим постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы отметил Дмитрий Песков

Впрочем, по его словам, РФ принимает максимальные меры для минимизации опасности терактов Украины в отношении мировой энергосистемы.