Дроны нанесли удар по компрессорной станции "Краснодарская" на Кубани Беспилотники атаковали компрессорную станцию "Голубого потока" на Кубани

Москва8 июл Вести.Один из объектов инфраструктуры газопровода "Голубой поток" - компрессорная станция "Краснодарская" - был атакован беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома" в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел 7 июля в 19.51.

7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция "Краснодарская", задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу "Голубой поток", подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов говорится в публикации

По данным "Газпрома", атака была направлена на срыв экспортных поставок российского газа. Оперативно принятые меры позволили избежать нарушения поставок.

В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений.