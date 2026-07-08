Москва8 июлВести.Один из объектов инфраструктуры газопровода "Голубой поток" - компрессорная станция "Краснодарская" - был атакован беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома" в Telegram.
Отмечается, что инцидент произошел 7 июля в 19.51.
7 июля в 19 ч. 51 мин. компрессорная станция "Краснодарская", задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу "Голубой поток", подверглась атаке беспилотных летательных аппаратовговорится в публикации
По данным "Газпрома", атака была направлена на срыв экспортных поставок российского газа. Оперативно принятые меры позволили избежать нарушения поставок.
В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений.