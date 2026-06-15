Минобороны сообщило об ударе по Криворожской ТЭС, действующей в интересах ВСУ Беспилотники "Герань" нанесли удар по Криворожской ТЭС

Москва15 июн Вести.Российские военные нанесли удар по Криворожской тепловой электростанции в Днепропетровской области, которая использовалась в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видеозапись поражения объекта.

По данным ведомства, удар был нанесен в районе города Зеленодольск силами российских подразделений беспилотных систем.

По информации министерства, удар дронами "Герань" выполнили военнослужащие российской группировки войск "Днепр".

Ранее сообщалось, что российские военные в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.