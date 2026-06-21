МО РФ: дроны "Герань" ударили по хранилищу с ГСМ в Днепропетровской области

ВС РФ ударили "Геранью" по хранилищу топлива ВСУ в Днепропетровской области МО РФ: дроны "Герань" ударили по хранилищу с ГСМ в Днепропетровской области

Москва21 июн Вести.Российские военнослужащие нанесли серию высокоточных ударов беспилотниками "Герань" по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ) украинских боевиков. Об этом сообщило Минобороны России.

Хранилища с топливом ВСУ загорелись в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области.

20 июня расчетами БПЛА-камикадзе "Герань-2" и "Герань-2 сикер" была нанесена серия высокоточных ударов по хранилищу ГСМ говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что это топливо использовалось украинской стороной для снабжения военного транспорта.

Минобороны также опубликовало кадры поражения топливного хранилища. Средства объективного контроля также зафиксировали разрушение ряда объектов инфраструктуры и крупное возгорание в районе удара.

Ранее МО России сообщило об атаке на пункты управления беспилотников ВСУ в Харьковской области. Удары по военным целям наносились с применением авиабомб.