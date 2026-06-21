Военные РФ нанесли авиаудар по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

ВС РФ ударили по пунктам управления украинских БПЛА в Харьковской области Военные РФ нанесли авиаудар по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Москва21 июн Вести.Военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по пунктам управления беспилотников Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

Объекты ВСУ были выявлены разведкой в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка Харьковской области.

По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39 говорится в сообщении

Ранее российская армия поразила объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемые ВСУ.