Москва21 июнВести.Военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по пунктам управления беспилотников Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщило Минобороны России.
Объекты ВСУ были выявлены разведкой в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка Харьковской области.
По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39говорится в сообщении
Ранее российская армия поразила объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемые ВСУ.