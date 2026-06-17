МО РФ: поражены используемые ВСУ объекты ВПК и ТЭК, места сборки и хранения БПЛА

ВС РФ за сутки поразили используемые ВСУ объекты ВПК и ТЭК МО РФ: поражены используемые ВСУ объекты ВПК и ТЭК, места сборки и хранения БПЛА

Москва17 июн Вести.Российская армия в течение суток поразила объекты украинской военной промышленности и топливно-энергетического комплекса, которые использовались ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, как информировало министерство, были поражены склады с боеприпасами и горючим, места сборки и хранения украинских БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

ВС РФ за сутки также уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, указали в российском Минобороны.

Всего в зоне СВО украинская армия потеряла порядка 1370 военных.

Так, бойцы российской группировки "Север" уничтожили свыше 230 боевиков ВСУ, "Запада"- до 200, "Юга" - более 125.

В зоне ответственности Центральной группировки Вооруженные силы Украины лишились до 290 военных, Восточной - более 470. Бойцы "Днепра" за сутки уничтожили до 55 украинских боевиков.