Минобороны: ВС РФ за сутки поразили катера, места запуска БПЛА и порты ВСУ

Армия РФ поразила катера, порты и склады горючего ВСУ Минобороны: ВС РФ за сутки поразили катера, места запуска БПЛА и порты ВСУ

Москва7 июн Вести.Российские военнослужащие за истекшие сутки ударили по украинским катерам и местам запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ежедневной сводке ведомства отмечается, что под ударом ВС РФ оказались патрульные катера ВСУ, места сборки и запуска дронов дальнего действия, а также склады горючего на украинской территории.

Кроме того, российская армия поразила объекты транспортной, энергетической и портовой инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками.

Удар наносился оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Суточные потери противника в зоне проведения спецоперации превысили 1,3 тысячи солдат. В зоне ответственности "Северной" группировки российских войск ВСУ потеряли 210 военнослужащих, "Южной" – 120 военных, "Центральной" – 310 военных, "Западной" – свыше 190 военных, "Восточной" – свыше 450. Кроме того, подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 40 военных ВСУ.

Ранее стало известно, что бойцы группировки "Север" подбили редкий танк STRV-103 производства Швеции. Броню машины после пробития ударным FPV-дроном восстановить не получится.