Москва7 июн Вести.Бойцы группировки войск "Север" ВС РФ, действующие в Харьковской области, уничтожили редкий шведский танк STRV-103. Об этом сообщил начальник огневого поражения с позывным Метеор.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что техника неприятеля была поражена в капонире.

В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" был поражен редкий шведский танк STRV-103 сказал он

Метеор уточнил, что поразивший цель российский БПЛА был оснащен кумулятивной боевой частью, что гарантировало пробитие брони танка без возможности восстановления.

Танк STRV-103 был разработан в 1960-х. Вооруженные силы Швеции сняли его с эксплуатации в 90-е, добавил офицер.

Ранее сообщалось, что бойцы "Севера" за сутки ликвидировали 60 солдат ВСУ, сбили более 90 дронов и уничтожили 14 пунктов управления БПЛА в Сумской и Харьковской областях.