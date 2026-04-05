Москва5 апр Вести.В Сумской области бойцы спецназа "Ахмат" и подразделения группировки "Север" уничтожили колонну техники ВСУ.

Несколько единиц техники и живая сила противника были обнаружены разведкой и уничтожены средствами БПЛА тактического направления, рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс.

Недавно было вскрыто перемещение колонны противника – несколько единиц техники. И средствами БПЛА тактического направления было уничтожено это все – и живая сила, и техника сообщил Пресс

На данном участке фронта, по словам командира, "шансов перемещаться у противника давно нет", но ВСУ, по всей видимости, понадеялись на дождь и туман. Он предположил, что это могла быть ротация нового подразделения, поскольку колонна демонстрировала "нехарактерное поведение", украинские боевики могли "заходить в иллюзиях", не зная обстановки.

Колонну достаточно быстро выявили и уничтожили благодаря тому, что подразделения группировки "Север" на этом тактическом направлении работают в связке.

В субботу военнослужащий группировки войск "Север" с позывным Фанат рассказывал, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью четырех ФАБ-500 уничтожил в Сумской области пункт запуска тяжелых беспилотников и подземный бункер с личным составом ВСУ.