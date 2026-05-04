В Сумской области уничтожены расчеты БПЛА ВСУ из молодых националистов

В Сумской области ликвидированы молодые операторы БПЛА ВСУ В Сумской области уничтожены расчеты БПЛА ВСУ из молодых националистов

Москва4 мая Вести.Под Сумами были ликвидированы расчеты БПЛА 106-й бригады теробороны ВСУ, состоящие из молодых националистов. Об этом агентству РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Отмечается, что об уничтожении боевиков стало известно из некрологов.

В районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106-й бригады теробороны, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уже уничтожена, другие значатся пропавшими без вести заявил собеседник агентства

Ранее сообщалось, что в Сумской области группы украинских боевиков пропали без вести после "мясных штурмов".