Москва2 маяВести.Группы военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 10-20 человек пропали без вести у Мирополья и Кондратовки в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Родственники солдат 71 оаэмбр, находившихся у Мирополья и Кондратовки, публикуют фотографии групп из 10-20 военнослужащих, каждый из которых числится пропавшим без вестирассказал собеседник агентства
По его словам, близкие украинских военных сравнивают ситуацию в бригаде с "мясными полками" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, "командование которых также игнорирует многочисленные запросы вдов".
Ранее житель Одессы рассказал о "мясных батальонах" украинской армии. Как он сообщил, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задерживают мужчин на улицах Одессы и направляют их в штурмовые части. По его словам, такие мобилизованные "живут максимум четверо суток".