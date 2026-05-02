ТАСС: группы украинских боевиков пропали без вести после "мясных штурмов" у Сум

Группы боевиков ВСУ пропали без вести после "мясных штурмов" в Сумской области ТАСС: группы украинских боевиков пропали без вести после "мясных штурмов" у Сум

Москва2 мая Вести.Группы военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 10-20 человек пропали без вести у Мирополья и Кондратовки в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Родственники солдат 71 оаэмбр, находившихся у Мирополья и Кондратовки, публикуют фотографии групп из 10-20 военнослужащих, каждый из которых числится пропавшим без вести рассказал собеседник агентства

По его словам, близкие украинских военных сравнивают ситуацию в бригаде с "мясными полками" главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, "командование которых также игнорирует многочисленные запросы вдов".

Ранее житель Одессы рассказал о "мясных батальонах" украинской армии. Как он сообщил, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задерживают мужчин на улицах Одессы и направляют их в штурмовые части. По его словам, такие мобилизованные "живут максимум четверо суток".