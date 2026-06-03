Москва3 июнВести.Военные из батальона "Скала" Вооруженных сил Украины (ВСУ) гибнут в лесах Сумской области, при этом им присваивают статус без вести пропавших. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что большинство из этих боевиков ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах под Харьковом.
В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают "пропадать без вести" штурмовики 425-го отдельного полка ВСУсказал источник агентства
Ранее стало известно, что в районе Сум был ликвидирован 22-летний командир отделения беспилотных систем ВСУ, подписавший с украинской армией молодежный контракт.