Боевики ВСУ гибнут в лесах под Сумами, получая статус без вести пропавших

Боевики ВСУ, погибшие в лесах под Сумами, получают статус без вести пропавших Боевики ВСУ гибнут в лесах под Сумами, получая статус без вести пропавших

Москва3 июн Вести.Военные из батальона "Скала" Вооруженных сил Украины (ВСУ) гибнут в лесах Сумской области, при этом им присваивают статус без вести пропавших. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что большинство из этих боевиков ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах под Харьковом.

В лесных массивах между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол продолжают "пропадать без вести" штурмовики 425-го отдельного полка ВСУ сказал источник агентства

Ранее стало известно, что в районе Сум был ликвидирован 22-летний командир отделения беспилотных систем ВСУ, подписавший с украинской армией молодежный контракт.