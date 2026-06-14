Москва14 июн Вести.425-й отдельный штурмовой полк (ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала" несет потери при попытках сдержать наступление в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

На сумском направлении анализ некрологов уничтоженных противников показал, что для сдерживания наступления наших войск на данном участке фронта противник задействует отдельные боевые группы 425-го ОШП "Скала", которые несут потери около Уланово говорится в сообщении

Отмечается, что это печально известный штурмовой полк, откуда командиры отправляют новобранцев в горячие точки сразу после прибытия, без должной подготовки. Из-за этого в формировании большое количество погибших и пропавших без вести. Кроме того, источники в российских силовых структурах сообщают о жестоком обращении с солдатами — их избивают до смерти за невыполнение приказов, а тех, у кого есть серьезные отклонения по здоровью, отправляю на штурм в качестве отвлекающего маневра.

Ранее сообщалось, что бригада ВСУ, переброшенная из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) в Черниговскую область, несет потери.