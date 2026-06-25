Москва25 июнВести.Десятки штурмовиков отдельного штурмового полка (ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала" уничтожены в районе Уланова Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Уланова были уничтожены десятки штурмовиков 425-го ОШП "Скала"сказал собеседник агентства
Это подразделение, по данным силовиков, принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года. Оно известно безразличием к личному составу, издевательствами и мясными штурмами.
Как сообщал военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин, боевиков "Скалы" за непослушание в учебных центрах наказывают в ямах с холодной водой. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в штурмовом полку путем издевательств создают "биороботов", которые готовы стать пушечным мясом.