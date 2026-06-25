В Сумской области уничтожены десятки боевиков известной зверствами "Скалы" ТАСС: в районе Уланова уничтожены десятки штурмовиков полка ВСУ "Скала"

Москва25 июн Вести.Десятки штурмовиков отдельного штурмового полка (ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала" уничтожены в районе Уланова Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Уланова были уничтожены десятки штурмовиков 425-го ОШП "Скала" сказал собеседник агентства

Это подразделение, по данным силовиков, принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года. Оно известно безразличием к личному составу, издевательствами и мясными штурмами.

Как сообщал военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин, боевиков "Скалы" за непослушание в учебных центрах наказывают в ямах с холодной водой. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в штурмовом полку путем издевательств создают "биороботов", которые готовы стать пушечным мясом.