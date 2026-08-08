Штурмовиков известного зверствами полка ВСУ "Скала" переводят из подразделения Военных скандально известного полка ВСУ "Скала" переводят в другие подразделения

Москва8 авг Вести.Военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала", который ранее фигурировал в ряде скандалов, начали переводить в другие подразделения.

Полк проходит реорганизацию, так как был "искусственно раздут", сообщают украинские СМИ со ссылкой источники изданий в силовых структурах.

В полках много бойцов, но качество управления ими остается очень низким… Сейчас происходит усиление подразделений, которые больше всего нуждаются в личном составе для удержания обороны на критических направлениях, за счет 425-го полка заявил один из собеседников

Распоряжение о переводе боевиков поступило около недели назад. Их распределяют примерно в 10 разных подразделений.

Военнослужащие полка подтвердили факт перевода. При этом в "Скале" призвали СМИ не распространять слухи о возможном расформировании подразделения.

31 июля штурмовые полки Сухопутных войск получили распоряжение нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о приостановке пополнения личным составом. Тогда СМИ написали о начале конфликта между Драпатым и крупнейшими штурмовыми полками, которые ассоциируются с предшественником Драпатого Александром Сырским.

Полк ВСУ "Скала" неоднократно оказывался в центре скандалов. В конце марта стало известно о высоких небоевых потерях в этом подразделении, затем появились факты о случаях смерти мобилизованных со следами побоев.

Новый скандал разгорелся после публикации издания "Бабель", которое собрало данные о как минимум 26 случаях смерти новобранцев в "Скале" за полгода по причинам, не связанным с боевыми действиями, а также о 9 случаях самоубийства среди солдат.

Кроме того, полк запрещает мобилизованным перемещаться без сопровождения вооруженной охраны и минирует территорию вокруг своих расположений, чтобы предотвратить побеги.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследует факты неправомерных действий в отношении личного состава "Скалы".

После обнародования новых фактов о ситуации в "Скале" депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский и Сырский знают о издевательствах над солдатами в штурмовых полках, но игнорируют эту проблему.