Драпатый поручил проверить информацию о пытках в полку ВСУ Главком ВСУ Драпатый поручил проверить данные о пытках в 225-м штурмовом полку

Москва4 авг Вести.Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый поручил провести служебную проверку после публикации информации об избиениях и пытках в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ. Об этом рассказала украинская журналистка Анна Калюжная, проводившая расследование этого инцидента.

В конце июля появилась информация о том, что в 225-м штурмовом полку существуют заградительные отряды, а командир формирования Олег Ширяев лично приказывал убивать дезертиров и уклонистов. В итоге были убиты сотни мобилизованных солдат.