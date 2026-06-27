Украинским журналистам грозят расправой за вскрытые нарушения в полку ВСУ РИА Новости: представители полка ВСУ "Скала" угрожают СМИ, раскрывшим нарушения

Москва27 июн Вести.Украинские журналисты получили угрозы расправой от представителей 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ "Скала" из-за выявленных СМИ случаев нарушений, которыми заинтересовались правоохранители, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Журналисты раскрыли факты насилия и превышения полномочий в полку. Досудебную проверку в отношении военных начало Государственное бюро расследований. Командир полка Юрий Гаркавый был отстранен от обязанностей в четверг на время проверки.

Пропагандисты 425 ОШП "Скала"… пообещали физически уничтожить украинских журналистов, которые вскрыли нарушения в полку заявил собеседник РИА Новости

По его словам, представитель полка Николай Харлан с позывным Киевлянин заявил, что "подразделения вооруженных сил сами способны защитить себя".

Ранее пленный украинский боевик полка "Шквал" Сергей Белозеров рассказал, что на Украине ненавидят отдельные штурмовые полки "Шквал" и "Скала" за пытки и массовую гибель личного состава.