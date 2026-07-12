Прибывшего с проверкой подполковника Генштаба ВСУ избили в полку "Скала" Криминальные авторитеты из "Скалы" избили капеллана и подполковника Генштаба ВСУ

Москва12 июл Вести.Криминальные авторитеты из скандально известного 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Скала" избили капеллана и подполковника Генштаба армии киевского режима, который прибыл с проверкой. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

В скандально известном 425-м полку ВСУ "Скала" жертвами криминальных авторитетов также стали местный капеллан и целый подполковник Генштаба, прибывший с проверкой говорится в публикации

Уточняется, что этой уже не первый подобный случай. Похожий инцидент произошел в мае 2025 года в Харьковской области. Из-за размещения личного состава в полку вспыхнул конфликт. Капеллан попытался урегулировать его, однако получил несколько ударов в лицо.

Второй случай произошел спустя месяц в городе Барвенково. По версии следствия, младший сержант напал на подполковника, сбив его с ног, и нанес ему множество ударов по голове и телу. После этого у офицера диагностировали перелом ребра.

Полк "Скала", по данным силовиков, принимает участие в боевых действиях в Сумской и Харьковской областях с весны 2025 года. Он известен безразличием к личному составу, издевательствами и мясными штурмами.

Как сообщал военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин, боевиков "Скалы" за непослушание в учебных центрах наказывают в ямах с холодной водой. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в штурмовом полку путем издевательств создают "биороботов", которые готовы стать пушечным мясом.