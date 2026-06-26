Украинский пленный заявил, что на Украине ненавидят полки ВСУ "Шквал" и "Скала"

Пленный боевик заявил о ненависти украинцев к полкам ВСУ "Шквал" и "Скала" Украинский пленный заявил, что на Украине ненавидят полки ВСУ "Шквал" и "Скала"

Москва26 июн Вести.На Украине ненавидят отдельные штурмовые полки Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Шквал" и "Скала" за пытки и массовую гибель личного состава, заявил пленный боевик полка "Шквал" Сергей Белозеров.

Военнопленный рассказал об этом в комментарии ТАСС.

Все ненавидят этот полк ["Шквал"] и 425-й ["Скала"]. Потому что там людей отправляют на мясо. Почти никто не возвращается. Или пытают сказал Белозеров

Как добавил украинский военнопленный с боевых задач возвращается очень мало солдат, получивших ранения.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало расследование по фактам неправомерных действий в отношении личного состава "Скалы". Как писали украинские СМИ, против военнослужащих полка применяли насилие, а командование превышало свои полномочия.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с ИС "Вести" объяснил, что через издевательства в "Скале" создают "биороботов", готовых стать пушечным мясом. Смысл жестокого обращения с личным составом, по словам Кнутова, заключается в том, чтобы человек перестал ценить собственную жизнь.