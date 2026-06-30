Главком ВСУ прокомментировал скандал с пытками в полку "Скала" Сырский прокомментировал скандал с пытками в полку "Скала"

Москва30 июн Вести.Ситуация с истязаниями и пытками новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ – это позор украинской армии. Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он утверждает, что соответствующее расследование якобы началось до того, как стали распространяться первые сообщения об инцидентах.

Это позорная история с точки зрения того, что она вообще существует в вооруженных силах воюющей страны, где военнослужащий должен погибать не в тылу, а должен готовиться к защите своей страны сказал главнокомандующий в интервью украинскому телеканалу

Ранее доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин рассказывал, что боевиков ВСУ, входящих в состав штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), за непослушание в учебных центрах наказывают в ямах с холодной водой. Он уточнил, что такое наказание практикуется в учебных центрах "Скалы".