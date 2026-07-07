В подразделении ВСУ "Алькатрас" пытали боевиков "Северный ветер": боевики подразделения ВСУ "Алькатрас" пытали своих солдат

Москва7 июл Вести.Командование подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Алькатрас" пытает своих солдат. Об этом заявил Telegram-канал "Северный ветер".

В сообщении говорится, что в распоряжении онлайн-ресурса появились фотографии, на которых запечатлены последствия пыток и издевательств над украинскими боевиками. Кадры передал один из военнослужащих подразделения.

Попавший в список военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ (подразделение "Алькатрас"), выведенных на восстановление боеспособности в Черниговскую область, смог передать для публикации фотографии, демонстрирующие издевательства и пытки солдат бригады ВСУ говорится в публикации

На фото, о которых идет речь, показаны спины солдат с красными следами, как от плетей.

Ранее военный эксперт, доцент факультета Международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Максим Казанин рассказал о пытках в учебных центрах полка ВСУ "Скала". По его словам, боевиков, входящих в состав штурмового полка ВСУ, за непослушание наказывают в ямах с холодной водой.