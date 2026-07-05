ВСУ используют боевиков "Скалы" как приманку и убивают при сдаче в плен Боевики "Скалы" используют сослуживцев в качестве приманки

Москва5 июл Вести.Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) "Скала" Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют сослуживцев в качестве приманки и уничтожают их с помощью дронов при попытке сдачи в плен, заявил российский боец с позывным Китай в видеоролике от Минобороны.

Противник использует своих бойцов как мясо. То есть он использует их для приманивания наших подразделений, а затем атакует БПЛА как нас, так и своих бойцов отметил Китай

Он видел, как действуют боевики "Скалы", используя белые маскхалаты для распознавания своих и чужих. При этом украинские дроны работали по боевикам, когда появлялась опасность их захвата или сдачи в плен.

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что 90% мобилизованных в ВСУ непригодны к военной службе. Среди мобилизованных есть немало людей с алкогольной и наркотической зависимостью, а также граждан, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут выполнять боевые задачи, подчеркнула Скороход.