Москва18 мая Вести.Украинские командиры, не обладая оперативной обстановкой, отправили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на уже занятые российскими войсками позиции, заявил украинский военнопленный Вадим Кимаковский в интервью РИА Новости.

Боевиков ВСУ взяли в плен на краматорско-дружковском направлении в зоне действия российской группировки "Юг".

Кимаковского и его сослуживца отправили занимать позиции в населенном пункте. Боевиков направляли с помощью разведывательного дрона и команд по рации.

Как такое может быть, чтобы мой командир "Призрак" не знал, куда нас заводит, не знал, что в этом доме уже кто-то есть? Вот этого я не могу понять. Который в плен меня взял, сам говорил, что не знает, куда нас собирались вывести, на какие позиции, если дальше все под российским контролем. Вас вели разве что на убой приводит РИА Новости слова Кимаковского

Военнопленный отметил, что взявшие их в плен российские бойцы удивились тому, что украинское командование отправило боевиков прямо к ним в руки.