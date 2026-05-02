Боевики ВСУ сдались в плен беспилотнику российских военных Российские военные взяли в плен солдат ВСУ с помощью БПЛА

Москва2 мая Вести.Несколько украинских военнослужащих сдались в плен на славянском направлении после того, как их обнаружил российский беспилотник. Об этом РИА Новости рассказал один из сдавшихся, боец 81-й бригады ВСУ Евгений Кашенко.

Солдат рассказал, что им была поставлена задача вернуть утраченные позиции у села Закотного, и они выдвинулись группами по двое в темноте при отсутствии видимости.

Мы нашли окоп небольшой, ярок. Там нас нашла ваша "птичка" (БПЛА 7-й бригады – ред.). И мы решили сдаться, не хотели умирать. Нам скинули рацию, и мы по рации пошли сдаваться в плен сказал Кашенко

Видео, снятое на Славянском направлении бойцами 7-й бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск "Южная", которые и взяли в плен украинских военных, находится в распоряжении РИА Новости.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские военнопленные говорят о большом количестве боевиков ВСУ, которые хотят сдаться в плен и ищут для этого безопасные пути.