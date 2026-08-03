Российские бойцы закрывали собой сдавшихся солдат ВСУ от украинских БПЛА Подполье: бойцы ВС РФ закрывали собой сдавшихся солдат ВСУ от украинских БПЛА

Москва3 авг Вести.Российские военнослужащие закрывали собой сдавшихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) от ударов украинских БПЛА на запорожском и херсонском направлениях. Об этом агентству ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

Сообщается, что на запорожском и херсонском направлениях часто происходят случаи, когда российские бойцы выводят пленных военнослужащих ВСУ из-под огня их же сослуживцев.

Не секрет, что бывали случаи, когда российские бойцы буквально закрывали собой сдавшихся солдат ВСУ от ударов украинских FPV-дронов. Российские бойцы не просто сохраняют жизнь тем, кто сложил оружие, - наши парни рискуют собой ради их спасения рассказали в подполье

Собеседник агентства подчеркнул, что такие случаи коренным образом отличаются от практики украинских заградотрядов и операторов БПЛА, которые устраняют своих же отступающих или сдавшихся в российский плен сослуживцев.

Кроме того, в подполье рассказали, что на поле боя сдавшимся украинским военнослужащим сразу оказывают первую помощь. Еще до эвакуации в тыл российские медики и штурмовики предоставляют им перевязочные материалы и обезболивающие из собственных запасов, помогая предотвратить кровопотерю и шок. По данным подполья, эта информация поступила от родственников пленных украинских военнослужащих. Также российские военные при любой возможности позволяют пленным связаться с родными, чтобы те могли сообщить о своем состоянии и подтвердить, что находятся в безопасности.

Из-за жесткого отношения к украинским солдатам со стороны собственного командования и рисков быть списанными в категорию пропавших без вести, родственники все чаще записывают видеосообщения с благодарностью нашим военнослужащим за человеческое отношение и спасенные жизни рассказали в подполье

Ранее командир батальона 1442-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Тяга рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины, сдававшиеся в плен российским военнослужащим в Константиновке, подверглись атакам со стороны своих же подразделений.

Кроме того, военные ВСУ, взятые в плен штурмовиками 4-й мотострелковой бригады группировки войск "Юг", рассказали, что украинское командование не поддерживало связь со своими боевиками, которые остались в Константиновке, и отдавали приказы на их уничтожение при помощи беспилотников.