Москва7 июнВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили при помощи беспилотников (БПЛА) группу иностранных наемников, которые сдались в плен российским бойцам в Запорожской области, заявил источник ТАСС.
ВСУ при помощи БПЛА удерживали под контролем район, где находились сдавшиеся в плен наемники. Несмотря на успешную эвакуацию группы из контролируемой украинскими дронами зоны, боевики ВСУ выследили наемников и нанесли по ним серию ударов.
Пленным наемникам пытались оказывать медицинскую помощь, прятали их в укрытия, однако травмы оказались несовместимы с жизньюприводит ТАСС слова источника
Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, массово сдаются в плен под Запорожьем.
Между тем посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники из Норвегии, Японии, Ирландии и других стран.