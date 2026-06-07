ВСУ убили сдавшихся в плен наемников при попытке их эвакуации бойцами России

Боевики ВСУ выследили и убили сдавшихся в плен иностранных наемников ВСУ убили сдавшихся в плен наемников при попытке их эвакуации бойцами России

Москва7 июн Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили при помощи беспилотников (БПЛА) группу иностранных наемников, которые сдались в плен российским бойцам в Запорожской области, заявил источник ТАСС.

ВСУ при помощи БПЛА удерживали под контролем район, где находились сдавшиеся в плен наемники. Несмотря на успешную эвакуацию группы из контролируемой украинскими дронами зоны, боевики ВСУ выследили наемников и нанесли по ним серию ударов.

Пленным наемникам пытались оказывать медицинскую помощь, прятали их в укрытия, однако травмы оказались несовместимы с жизнью приводит ТАСС слова источника

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, массово сдаются в плен под Запорожьем.

Между тем посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что на стороне ВСУ воюют наемники из Норвегии, Японии, Ирландии и других стран.