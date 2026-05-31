Группу наемников ВСУ из ФРГ и Британии ликвидировали в Запорожской области

Москва31 мая Вести.Группа иностранных наемников, принимающая участие в боевых действиях на стороне украинской армии, уничтожена в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры РФ.

В лесополосе уничтожена группа иностранных наемников. Согласно документам — немцы и британцы уточнил собеседник агентства

Как отметил источник, часть ликвидированных боевиков – военные 113-й отдельной бригады украинской территориальной обороны и отдельного батальона специального назначения. По его словам, командование Вооруженных сил Украины отправило их выполнять боевые задачи в составе 3-го штурмового батальона полка "Скала".

В публикации также отмечается, что среди уничтоженных наемников были Ларган Джейсон 2003 года рождения и Филипп Латерман 2000 года рождения.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщал, что на стороне ВСУ воюют наемники из Норвегии, Японии и Ирландии. По его словам, больше всего иностранных наемников зафиксировано на харьковском и красноармейском направлениях в ДНР.