ДРГ ВСУ с иностранными наемниками уничтожили в Запорожской области

Москва13 мая Вести.Российские силы уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, состоящую из четырех колумбийских наемников. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства РИА Новости, целью колумбийских наемников было проведение медийно-пропагандистской акции. Он также отметил, что наемники несли с собой флаг Колумбии.

В районе села Приморское Запорожской области была уничтожена украинская ДРГ, состоявшая из четырех колумбийских наемников рассказал собеседник агентства

Он подчеркнул, что целью акции была демонстрация якобы успешных наступательных действий боевиков ВСУ на запорожском направлении.

Ранее подразделение ФСБ России "Горыныч" ликвидировало две диверсионно-разведывательные украинские группы в Константиновке.