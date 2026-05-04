Москва4 маяВести.Группу иностранных наемников, входивших в состав бригады национальной гвардии Украины "Хартия", уничтожили под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
По словам собеседника агентства, трое наемников являлись гражданами Колумбии, еще трое - Бразилии.
Под Купянском только на одном участке фронта одновременно была уничтожена группа иностранных наемников, числящихся в бригаде нацгвардии "Хартия"сказал он
Ранее стало известно, что иностранные наемники бегут из бригады "Хартия". Как сообщалось, это связано с большими потерями под Купянском.