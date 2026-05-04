РИА Новости: иностранные наемники из нацгвардии Украины уничтожены под Купянском

Под Купянском уничтожили группу иностранных наемников из нацгвардии Украины РИА Новости: иностранные наемники из нацгвардии Украины уничтожены под Купянском

Москва4 мая Вести.Группу иностранных наемников, входивших в состав бригады национальной гвардии Украины "Хартия", уничтожили под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, трое наемников являлись гражданами Колумбии, еще трое - Бразилии.

Под Купянском только на одном участке фронта одновременно была уничтожена группа иностранных наемников, числящихся в бригаде нацгвардии "Хартия" сказал он

Ранее стало известно, что иностранные наемники бегут из бригады "Хартия". Как сообщалось, это связано с большими потерями под Купянском.