SHOT: ВСУ уничтожили лагерь своих же иностранных наемников под Купянском

Москва18 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire по собственному лагерю наемников в районе Купянска. Погибли несколько иностранных граждан, пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что жертвами удара стали несколько наемников из Бразилии.

По данным Telegram-канала, наводчик РСЗО перепутал координаты и запустил снаряд по союзным наемническим войскам в районе села Михайловка в пяти километрах от Купянска. Более 30 человек получили ранения.

16 апреля сообщалось, что бразильские наемники бегут из украинской бригады "Хартия" из-за больших потерь под Купянском.